STF da sinal verde a investigação de desvio de R$ 20 mi no Sistema S

Decisão da segunda turma do STF deu sinal verde para o TCU continuar investigando desvio de milhões no Sistema S. Desta vez, vinculado à Fecomércio mineira.

Desde que o caso da Fecomércio do Rio – que resultou na prisão de seu presidente Orlando Santos Diniz, em fevereiro –, os órgãos de controle estão intensificando sua atuação sobre as 27 regionais associadas à Confederação Nacional do Comércio.

O protagonista, nessa ação julgada pelo STF, é o Sesc-MG. Seu presidente, Lázaro Gonzaga, é acusado de comprar e reformar imóveis sem licitação e com preços superfaturados. Na denúncia que origina o problema, de 2015, o prejuízo apontado foi de… R$ 20 milhões.

Existem outras três regionais da CNC com problemas judiciais vinculados à improbidade administrativa: AM, RO e MT.

