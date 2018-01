STF avança na repercussão geral e tira da fila mais de 100 mil processos

O STF tem vivido, sim, dias complicados, mas Cármen Lúcia tem o que comemorar.

Uma análise do que já se fez em 2017 revela que, nesses quatro meses e meio, a corte julgou mais temas de repercussão geral do que ao longo de todo o ano de 2016.

No total, de janeiro até agora foram aprovados 25 temas – e o impacto deles no dia a dia do Judiciário é considerável.

Os dados recolhidos dos tribunais do País, pelo CNJ, indicam que, somados, eles permitirão a resolução de 104.833 processos.

Pesquisa aponta viagens como presente

preferido da maioria das mães

Qual a maior vontade das mães brasileiras? Segundo estudo da Ipsos… viajar. A pesquisa ouviu mais de 12 mil mães, em nove cidades, e apurou que o desejo de 32,7% delas é realizar uma viagem pelo País ou para o exterior.

O maior índice está em Brasília (42%), seguido por Belo Horizonte (41%) e SP (39%).

A segunda preferência é a de adquirir eletrodomésticos e/ou móveis para casa. 32% das entrevistas apontam essa opção, principalmente das mães da região Nordeste.

Catálogo sobre Intelectuais Negras

será distribuído na próxima Flip

A convite da curadoria da Flip, o Grupo Intelectuais Negras UFRJ lançará em Paraty, durante a festa literária, a obra Intelectuais Negras. Trata-se de um catálogo-portfólio que reúne informações biográficas e profissionais de mulheres negras atuantes em todo o Brasil.