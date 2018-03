Luiz Trabuco, do Bradesco, telefonou anteontem para o ex-CEO do HSBC Brasil André Brandão, que se encontra em Londres, para agradecer a condução da instituição durante o processo de aprovação da compra da parte brasileira do banco inglês.

Brandão será responsável pela mesa de crédito do banco para toda a Europa.

E ontem, o presidente do Bradesco deu um segundo passo depois de iniciada a integração: visitou, sozinho e de surpresa, duas agências do HSBC.