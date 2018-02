Na terça-feira, o Itaú rebaixou o rating das ações da Petrobrás. Ontem foi a vez do Barclays, fazendo o preço do papel cair para número abaixo da capitalização. Abertas as apostas para saber qual será, hoje, a instituição financeira a “ajudar” na queda.

