Stella Artois reúne fotógrafos em intervenção artística no Centro de SP

A cerveja Stella Artois lança nesta quarta-feira (20) o Coletivo Stella Artois, que fará uma intervenção artística em um casarão na rua Guaianases, onde permanecerá até sexta-feira (22).

Nessa primeira edição, intitulada “A Fotografia”, a cervejaria convidou os artistas Gabriel Wickbold, Felipe Morozini, Mariana Orsi e Antônio Rodrigues para criarem, em cima de assuntos escolhidos por cada um.

O fotógrafo Gabriel Wickbold, por exemplo, optou por abordar o tema pessoas. No projeto I am on line (foto a cima), ele retrata o sufocamento do indivíduo causado pelo excesso de relações virtuais, além da necessidade constante de ser aceito.