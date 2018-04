SPFW da IMM terá mais de dois eventos por ano

As próximas edições da SPFW serão um trabalho “a quatro mãos” – a IMM, que comprou a marca da semana de moda, vai colaborar com Paulo Borges – que segue como diretor criativo.

Em almoço, ontem no MAM, Nelson Alvarenga, da In Brands e sócio da SPFW, deu pistas de que a nova configuração poderá fazer mais do que dois eventos por ano.

A IMM atua em vários eventos de peso no País — como Rock in Rio, UFC, Rio Open e Cirque du Soleil.

Turbulência política

atrasou as decisões

“Foi um namoro de mais de um ano”, disse Alvarenga sobre a compra, ao lado de Alan Adler, da IMM. O motivo da demora? Segundo o empresário, os episódios de turbulência política, como o impeachment de Dilma.

Em sua fala, queixou-se da dificuldade de tocar seu negócio em meio à recessão econômica e mencionou casos de patrocinadores – inclusive oficiais – que deram para trás.