SPFC fica com a Taça das Bolinhas

O São Paulo Futebol Clube é o dono oficial da Taça das Bolinhas, depois de decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A 18ª Câmara Cível, por decisão unânime, julgou extinta a ação cautelar ajuizada pelo Flamengo e, consequentemente, revogou a decisão liminar anteriormente concedida em favor do rubro-negro.

Cabe recurso. Carlos Miguel Aidar, advogado que cuida do caso, ressalta a importância dessa vitória para o clube paulista no Rio: “Conseguimos derrubar a única decisão que era favorável ao Flamengo. Agora fica reestabelecido o critério técnico da conquista da Taça das Bolinhas, deixando de lado brigas políticas que permearam esse assunto”.

Histórico

O troféu é um prêmio oferecido pela Caixa Econômica Federal ao clube que fosse cinco vezes vencedor (ou três seguidas) do Campeonato Brasileiro. Em 2007, quando o São Paulo conquistou a marca, entrou na disputa para colocar as mãos na taça. Porém, o Flamengo também briga pelo mesmo direito, já que se considera campeão nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987 e 1992. O grande imbróglio é: a vitória de 1987 não havia sido reconhecida pela CBF, porque o evento foi organizado pelo Clube dos 13, batizado de Copa União e não de Campeonato Brasileiro.

Por Débora Bergamasco