Spa Lapinha é a primeira clínica Mayr-Kur do Brasil

Dieter e Margareth Brepohl, do famoso Spa Lapinha, comemoram em dose dupla. No ano em que o spa vegetariano completa 45 anos, eles conquistaram o certificado de primeira clínica Mayr-Kur do Brasil – e a segunda instalada nas Américas. Mas o que é isso? “Uma abordagem terapêutica criada por um médico austríaco, o Dr. F.X. Mayr. Tem como meta principal a desintoxicação e limpeza intestinal”, explica Dieter. Primeiro, é necessário passar uma semana de dieta especial em casa. E depois dos dias de Mayr-Kur na clínica, é preciso fazer outra dieta diferente de duas semanas. “O processo resulta na regeneração sanguínea, dos líquidos orgânicos, das células e dos tecidos”, ressalta Dieter. É fácil? Depende. O processo exige determinação para surtir efeito.

