Para marcar os 80 anos do Coral Paulistano, fundado por Mário de Andrade em 1936, o grupo fará mais de 30 concertos. Que se dividirão pelo palco do Teatro Municipal, o Salão Nobre e na Sala do Conservatório, na Praça das Artes.

Com direito a apresentação com as portas do Teatro abertas e concertos gratuitos nas escadarias internas.

