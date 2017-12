SP muito mais verde

Aos 26 anos, o paisagista Guil Blanche é o nome por trás do Movimento 90º – projeto que utiliza jardins verticais para reabilitar Metrópoles como São Paulo. Hoje, ele e sua equipe, fazem o lançamento oficial do Corredor Verde do Minhocão – o primeiro deste gênero no mundo – que, por meio deste tipo de intervenção paisagística em empenas cegas, deve levar mais de 8 mil metros quadrados de novas áreas verdes para a região do Elevado João Goulart até o fim do ano. Já foram entregues 5 mil metros quadrados até agora. O design das paredes é feito por artistas plásticos consagrados da cena contemporânea, como Chris Page, Daniel Steegmann, Paulo Monteiro e Renata de Bonis, entre outros. “Pelas nossas contas, a cidade ainda tem 268 mil metros quadrados de área disponível para a construção de parques verticais”, conta Guil. A partir do ano que vem, o m.90º começa a mapear outras cidades brasileiras e pretende implantar projetos parecidos em Nova York.

