Com suas obras valendo US$ 50 milhões, Jeff Koons nada tem de afetado. Simpático, circulou anteontem pelo jantar (ver abaixo) organizado por Heitor Martins, da Bienal. “Cheguei hoje e me impressionei com a natureza”, contou Koons à coluna. Onde viu verde? “Pelo caminho”, observou o pós-modernista que permaneceu só 48 horas em Sampa. “Sempre viajo assim. Rápido. Gosto de ficar em casa com meus cinco filhos mais novos”, explica o americano, de 56 anos, que tem… sete filhos.

Dois com sua ex, Cicciolina.