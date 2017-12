SP e Irlanda debatem mulheres na tecnologia e na política

Dados do Global Gender Gap Report 2017 apontam que o Brasil perdeu 11 posições, de um ano para cá, na igualdade entre homens e mulheres no mercado. Esse é um dos temas a serem debatidos hoje, no MIS, no evento POW3R – Mulheres na Tecnologia, nos Negócios e na Política.

Promovido pelo governo paulista e pelo consulado da Irlanda, o encontro traz, entre outros tops do assunto, as irlandesas An O’Dea, CEO da Silicon Republic, e Michelle O’Donnel Keating, da Women for Election.