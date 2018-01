Eleito vereador, o tucano Daniel Annemberg vem sendo lembrado entre possíveis integrantes da equipe de Dória. Criador do Poupatempo, ele coordenou a “área digital” do programa do prefeito eleito.

Entre outras, fala-se na implantação de alvará eletrônico, na agilização de abertura e fechamento de empresas e em criar um Poupatempo Empreendedor em cada uma das prefeituras regionais – nome dado pela equipe de Doria para as atuais subprefeituras.