SP briga contra a válvula da discórdia

A Petrobrás pode ter pela frente um novo buraco – gigantesco – quando o STF julgar um processo que lá está desde 2006, envolvendo a estatal e o Estado de São Paulo – para o qual os paulistas já contam com um parecer favorável da PGR de Rodrigo Janot.

A ação envolve uma soma de ICMS hoje em torno dos R$ 12 bilhões que, em situação normal, deveriam ser pagos aos paulistas… se não fosse uma válvula de medição estrategicamente colocada, em território do Mato Grosso do Sul, no duto que transporta gás da Bolívia até SP.

Segundo se apurou, por causa desta válvula, que mede o fluxo de gás que vem do país vizinho, a Petrobrás considerou que o combustível deveria ser pago ao MS. Embora seja consumido em SP.

Válvula 2

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como jabuti não sobe em árvore sozinho, a manobra é atribuída a Delcídio Amaral – que, na época, teria convencido a estatal a adotar tal interpretação. De olho em sua candidatura a governador daquele Estado.

Moral da história: os paulistas pagam à Petrobrás e a estatal recolhe ICMS ao MS.