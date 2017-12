Soy a favor

O PSOL está preparando projeto – nos mesmos moldes do aprovado no Uruguai – para regular a produção e a venda de maconha no Brasil. Será apresentado em 2014.

Enquanto isso, o deputado peemedebista Osmar Terra, autor do projeto que altera a Lei das Drogas – permitindo internação involuntária e aumentando a pena mínima de 5 para 8 anos de cadeia a traficantes – decidiu apresentar ao governo pedido para que seja reforçado o policiamento na fronteira com o país.

E a Câmara dos Deputados enviará, na próxima semana, “moção de preocupação e contrariedade” ao presidente uruguaio, José Mujica, por causa da aprovação da lei.