Foi com cinco jovens promissores à frente de uma marca masculina que nasceu o mote da Soul, criada por Guilherme Teixeira (de branco), Rodrigo Watson (de verde claro), Lourenço de Almeida Braga (de camisa pólo), Pedro Braun (de rosa) e Fabio di Gregorio. Amigos desde o colégio, eles tiraram a ideia do papel e começaram a bolar camisetas. Hoje, exportando para fora de São Paulo, diversificam a criação. “As coleções nascem de coisas que permeiam o nosso universo”, esclarece Pedro. Agora, comemorando um ano – com direito a festão na Disco, dia 24 – o grupo se prepara para lançar a coleção de verão 2010, inspirada em Cuba.

