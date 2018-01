As brasileiras com mais de 45 anos de idade estão com a autoestima alta e se sentem mais novas do que realmente são.

É o que mostra a pesquisa A Mulher Diante do Envelhecimento, feita pela Avon.

Segundo o estudo, 7 em cada 10 mulheres se acham bonitas e 95% afirmam que não mentem a idade.