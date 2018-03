Sotaque nórdico

Rahyja Afrange é arquiteta de formação, mas, depois de passar uma temporada estudando na Dinamarca, se encantou pelo design de objetos. De volta ao Brasil, abriu estúdio multidisciplinar focado em Design de Mobiliário, Arquitetura e Interiores – que fica em um sobradinho na Vila Mariana. “Gosto de trabalhar com materiais naturais e busco tratá-los com respeito, para que apareçam de forma honesta, quase como uma poesia, com volumes que brincam com luz e sombra, cheios e vazios”, explica a moça, que teve duas de suas peças premiadas pela feira ICFF, de Nova York. Agora Rahyja se prepara para expor suas criações na feira Made, de Waldick Jatobá, que se internacionalizou e vai acontecer em Milão.

