Sotaque alemão

Axel Scheffler nasceu na Alemanha, mas mora em Londres há mais de 20 anos. Ilustrador de um best seller da literatura infantil (inclusive no Brasil), O Grúfalo, ele é um dos convidados da Bienal do Livro do Rio de Janeiro – que tem como homenageado o país dos irmãos Grimm. A visita faz parte da Temporada da Alemanha no Brasil, e Scheffler falou à coluna pouco antes de embarcar para o evento, que vai até domingo, no Riocentro. É sua primeira vez no País? O que esperava encontrar? É minha estreia e queria conhecer o mix que é a sociedade brasileira. Sei que o Rio é uma bela cidade, mas com muitos problemas sociais e uma dramática divisão entre ricos e pobres. Só lamento não ter mais tempo para visitar outras cidades brasileiras. Conhece os ilustradores do País? O que acha deles? Estive, recentemente, em Bolonha, para a feira de arte literária infantil, e vi ótimos trabalhos brasileiros. Pretendo conhecer mais durante a semana. É verdade que sua filha de 6 anos influencia seu trabalho? Adoro ler para ela e partilhar livros. É algo fundamental para as crianças. /DANIEL JAPIASSU

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.