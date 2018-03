Para saber quantos brasileiros estão no Nepal, o Itamaraty está se baseando em contatos de familiares que buscam parentes. Até agora são 109 — dos quais 96 já localizados e outros 13 que, até o final do dia lá (início desta tarde no Brasil) ainda continuavam sem qualquer contato, segundo o Itamaraty. Acredita-se que esses possam estar em trilhas onde não há sinal nem internet para comunicação.

De todos os atendidos pela embaixada brasileira na capital, Katmandu, apenas um turista apresentou ferimentos leves.

Uma das providências adotadas pelo MRE, para avançar na tarefa, foi hastear bandeira brasileira em uma mesinha no aeroporto da cidade.