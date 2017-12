Tanto foi o movimento à espera da abertura da SP-Arte/Foto que a organização decidiu antecipar o horário de abertura, ontem. Resultado? Teve 20% mais público do que na edição do ano passado.

Sorria! 2

As fotografias vintage lideraram a noite, com obras de Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, Gaspar Gasparian e German Lorca. Destaque para a Pequena Galeria 18 – vendeu cópia P&B de foto de 1960, com Grace Kelly e o príncipe Rainier III caminhando por Roma, feita pelo italiano Marcello Geppetti.