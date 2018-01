Quem também está no Brasil e deu um rasante no Esther Rooftop, de Oliver Anquier, anteontem, foi o casal Joe Jonas – da banda Jonas Brothers – e Sophie Tuner, a “Sansa” de Game of Thrones.

À noite, escolheram um local mais boêmio – o bar Pirajá, em Pinheiros.

Leia mais notas na coluna:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Prazo para ratificar regulação do setor mineral termina neste sábado

+ Fundadores de bloco de SP têm imagem usada por construtora