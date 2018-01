SONO CHIQUE

Cristiana e Paula Trussardi inauguraram, essa semana, a primeira loja da Maries Robe de Nuit – grife de sleepwear de luxo – no Shopping Iguatemi. “Criamos a marcahá três anos, mas só vendíamos em nosso showroom”, conta Cristiana. Para compor as peças, a dupla usa estampas inspiradas em trabalhos de artistas contemporâneos. A coleção que está nas araras do novo espaço é inspirada nos quadros de Gustav Klimt. “Somos apaixonadas por roupas de dormir, mas não qualquer uma. Pensamos em conforto e beleza ao mesmo tempo. Quem não gosta de acordar glamourosa?” Os tecidos também são selecionados. “Só trabalhamos com materiais de primeira. Seda, cetim e malha de boa qualidade.”

