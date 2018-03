Mais areia na candidatura de oposição a Michel Temer (PMDB) à presidência da Câmara dos Deputados. Depois do deputado Ciro Nogueira (PP), surge outro candidato do baixo clero: Milton Monti (PR).



Ambos negociam abertamente com o bloquinho de esquerda, que conta com 77 votos, o apoio a suas candidaturas. A expectativa de ambos, porém, é marchar juntos e atrair parte dos rebeldes do PT. Em tempo: o voto é secreto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.