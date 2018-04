Sonho da casa própria

Com mandato de quatro meses que deve ser prorrogado, Valdir Raupp, presidente tampão do PMDB, faz planos audaciosos. Pretende tirar da gaveta projeto da nova sede nacional do partido, assinado por Oscar Niemeyer na época de Ulysses Guimarães.

A ideia é que o prédio de três andares seja construído em um terreno no setor dos Tribunais Superiores, em Brasília. Raupp ainda não sabe o valor da obra. Atualmente, o partido de Temer e companhia está alojado em três salas acanhadas na Câmara dos Deputados.

Além disso, Raupp planeja tour pelos estados a partir de março. A ideia é fazer grande campanha de filiação partidária e cursos de capacitação política.