Sonho antigo

Nada de gado e sim mais uma parceria no mundo fashion. Marcela e Maria Caiado, filhas do senador Ronaldo Caiado, já admiravam o estilista Marcelo Quadros e seu sócio Andre Furin, mas só agora tornaram o sonho de trabalhar com moda em realidade. Unindo suas expertises nas áreas de marketing e administração mais o gosto pelo ofício, a dupla criou uma coleção especial para o estilista usando como mote o verão. “Elas só têm a agregar à marca, são jovens, tem ‘ lifestyle’ – uma condição que hoje, acredito, é uma das coisas que mais definem a moda”, explica, confiante, Marcelo. “Desde o começo das nossas conversas e atividades a energia tem sido sempre muito positiva. Acredito que todos nós nos completamos”, arremata Maria.

