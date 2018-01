Além de mostrar que o montante sonegado no País equivale a seis vezes a meta do ajuste fiscal do governo – de R$ 66 bilhões, o Sonegômetro, que o sindicato dos procuradores da Fazenda instala hoje no vão do Masp — traz acoplada a Lavanderia Brasil.

Máquina de lavar gigante que simbolizará a lavagem de dinheiro no País.