Rodrigo Santoro foi a sensação do Gala BrazilFoundation, anteontem, em NY. À mesa, falou sobre as gravações da sequência de 300, na Bulgária, e contou estar animado para a estreia de Heleno no mercado americano, em dezembro. Novelas? TV? “Por enquanto, não. Tenho feito mais projetos especiais.”

Próxima etapa? “Quero descansar um pouquinho.”