Somando amigos

Ao festejar seus 80 anos, Fernando Henrique Cardoso não somou só anos. No jantar de sexta-feira na Sala São Paulo, organizado por Clóvis Carvalho, com ajuda de Andrea Matarazzo e apoiado pela iniciativa privada, compareceram mais de 400 pessoas. Estavam empresários do porte de José Cutrale, José Roberto e José Ermírio de Moraes, Luiz Nascimento e Fernando Botelho. Bem como vários banqueiros, entre eles, André Esteves e Ricardo Espirito Santo.

Intelectuais como Leôncio Rodrigues e Francisco Weffort e ministros do STF, como Gilmar Mendes, Ellen Gracie e Marco Aurélio de Mello, também se acomodaram pelo salão. Alguns acompanhados das mulheres, outros não.

No coquetel antes do jantar, muitas conversas sobre o passado circularam no ambiente festivo, mas algo nostálgico. Embaixadores que trabalharam com o ex-presidente, como Marcos Azambuja, Luiz Felipe Lampreia, Sergio Amaral e Rubens Ricupero, relembravam episódios. Integrantes da área econômica (ver fotos), responsáveis pelo Plano Real, nem tanto.

O ambiente foi dividido em quatro cores, conforme estabeleceu a promoter Ana Carvalho Pinto. Na entrada, cada convidado recebia um cartão colorido identificando o setor onde iria se sentar. Bem organizado, não houve confusão.

Na mesa de FHC, além dos filhos, estavam José Serra, José Safra, Aécio Neves e Nelson Jobim. Renata e Tasso Jereissati foram também acomodados no setor verde, destinado basicamente a políticos.

Os discursos foram curtos. FHC falou sobre sua vida, família e amigos. Serra destacou que gostaria que o aniversariante estivesse presente na sua comemoração de seus 80 anos. Jobim agradeceu as oportunidades que o ex-presidente lhe deu e Aécio ressaltou a trajetória do homenageado.

Pelas mãos do Buffet França, a entrada escolhida foi salmão crocante, seguida de prato de vitela com funghi. De sobremesa, doces e sorvetes. Os vinhos, tanto o tinto como o branco, eram chilenos. E a champanhe, M.Chandon nacional.