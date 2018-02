Som na caixa

Sócio-fundador da agência de eventos Haute, Bruno Dias é dono de um mailing poderoso. “Sou formado em Administração e só fazia festa como hobby. Até que virou negócio, e as marcas passaram a nos procurar pelo tipo de público que atraímos”, explica. Em cinco anos, ele e os três sócios passaram a assinar mais de 15 selos de festas em SP e cuidam, com parceiros, do calendário ‘fervido’ de fim de ano de Trancoso. “Sempre tiro férias depois da Bahia, porque administramos oito festas em seis dias. Fico exausto”, entrega. Para a Copa do Mundo? “Teremos mais uma Mansão da Copa”, avisa. O evento foi sucesso de público, ano passado, na Copa das Confederações.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.