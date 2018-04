Som do Brasil

Vera Holtz foi a responsável pelo único susto da entrega do Prêmio de Música Brasileira, capitaneada por José Maurício Machline, anteontem, no Rio. Escalada para subir ao palco do Canecão ao lado de Fernanda Montenegro e Marcello Antony, a atriz não apareceu. Teve uma crise de labirintite.

Já Wanderléa tirou de letra o que poderia ser um constrangimento. Saiu-se com um “Estamos velhos, mesmo” quando uma repórter confusa a chamou de “rainha da Velha Guarda”, numa pergunta sobre o show feito em homenagem a Roberto Carlos.

Na maior democracia, as estrelas dividiam os camarins em grupo de quatro. Fernanda Montenegro e Maria Bethânia foram as únicas que ganharam espaços individuais. Lado a lado.

Algumas cervejas depois… chegou a vez de Zeca Pagodinho se apresentar. Assim que terminou a música, olhou para o maestro e perguntou: “Consegui?”. Detalhe: não havia tirado o microfone.

Momento frisson veio de Mariana Aydar e Leandro da Sapucahy, que cantaram juntos. O sambista, inclusive, foi alvo de atriz global, que pediu para ser apresentada a ele.

Pela plateia, lotada de artistas, o sussuro que corria era um só: a TIM – que deixou o patrocínio do evento dois meses antes da festa, por causa de briga interna – “realmente não gosta nadinha da música brasileira…”

