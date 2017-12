Solucionado está?

A Secretaria de Cultura entrou em campo para resolver o impasse do Belas Artes. Juca Ferreira tem intermediado conversas entre André Sturm, sócio do espaço, e Flávio Maluf, dono do imóvel.

O desejo na Prefeitura é que volte a ser um cinema.

Solucionado 2

Discutiu-se até a desapropriação do prédio. Mas, mesmo com a simpatia de Juca, Haddad disse não. “Estamos perto de uma solução”, afirma o

secretário, sem revelar qual.

Aliás, na Câmara de Vereadores, onde Ferreira esteve ontem, tramita projeto sobre o tema, de autoria de Floriano Pesaro, Eliseu Gabriel e Chico Macena (os dois últimos, secretários de Haddad).