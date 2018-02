As equipes de Criolo, Caetano Veloso e da banda Jota Quest têm trabalhado em total colaboração com os produtores mineiros para levantar o show #SouMinasGerais. A renda do evento, dia 8 de dezembro, em BH, será toda destinada às vítimas da tragédia na região de Mariana.

O título do show faz referência a um verso de Lô Borges e Milton Nascimento.