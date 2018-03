Depois da conferência via web com os trabalhadores da Petrobrás, em que anunciou corte de R$ 8,025 bilhões por ano até 2015 – conforme antecipado ontem no Broadcast pela coluna –, Graça Foster conversou com um grupo mais próximo.



Segundo fonte da estatal, a presidente teria se lamentado: “Não podemos perder o investment grade”.

