Sócios inauguram novo bar, restaurante e club no Itaim

São oito sócios:Raul Nahas, Gustavo G. Nahas, Carlos Augusto Espíndola, Rodrigo Rossi Nakamori, Gabriel Baida Jr, Fernando Antonio Espíndola Filh, Maurício Alouan e Guilherme Martins de Godoy Pereira. O grupo se juntou para um projeto bem paulistano, que mescla bar, restaurante e club, a ser inaugurado em 2018, no coração do Itaim Bibi. O nome? Tessen.

“Foram seis anos de planejamento e pesquisa para chegar ao formato ideal”, resume. O Tessen tem a ver com experiências diferenciadas, desde a percepção visual de arquitetura e decoração, imponentes, até o encontro da tradição culinária do Oriente com a ousadia e vanguarda da cozinha ocidental. “Futuramente, nosso sonho é torná-lo uma marca e modelo de negócio capaz de ser exportado para outros países”, acrescenta Fernando Espíndola.

