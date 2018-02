Com a tentativa dos governo Lula e do BC de colocar a culpa dos altos spreads (diferença entre o que o banco cobra e o que paga pelo dinheiro) praticados pelo sistema financeiro exclusivamente nos bancos, vai aqui uma informação básica: a Receita Federal – leia-se, o Tesouro Nacional – fica com 60% do total do spread cobrado.

Se os dois abrissem mão de uma parte do seu lucro, a vida seria melhor para todos.

