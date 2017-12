A maior causa de mortes envolvendo motos é provocada pelo próprio motociclistas: 73%. Em seguida, aparecem colisões com automóveis (12%) e caminhões (7%).

…rodas

O Maranhão é o estado com maior índice de acidentes – 9,7%. Levantamento do grupo segurador BB e Mafpre – que analisou 360 batidas de moto com mortes, entre agosto de 2012 e julho de 2013.