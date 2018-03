Ratan Tata ofereceu, semana passada, seleto jantar a Anastasia. Discreto, o governador de Minas deixou o restaurante do hotel Taj Mahal, em Mumbai, levando lista de novos projetos do magnata indiano no Brasil. E não contou para ninguém.

