Pelo menos nos cartórios do País, os 7 a 1 da Alemanha não fizeram diferença para David Luiz. O nome do zagueiro entrou no top 50 da pesquisa BabyCenter do ano. Já Luiz Felipe caiu do 76º para o 67º lugar.

Quem também sofreu um baque em 2014 foi Cauã Reymond. Por causa de uma suposta traição a Grazi Massafera, o nome do galã despencou da 19ª para a 28ª posição.