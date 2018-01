O respeitado The Guardian admite em editorial que as previsões catastróficas sobre a Olimpíada no Rio “parecem agora coisa de maluco”. O texto, publicado anteontem, diz que em Londres em 2012 foi a mesma coisa: antes, tudo ia dar errado. No fim, deu tudo certo.

