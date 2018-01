Sobre duas rodas

Por Pedro Venceslau

Assim que Monica Serra deu a largada no 2° Bike Tour, ontem, em SP, Eduardo Jorge e Walter Feldman dispararam com suas magrelas. Na disputa particular de 9km até a USP, Jorge, secretário de Meio Ambiente, deu uma canseira no colega Feldman, titular do… Esporte. De onde vem o fôlego? “Vou trabalhar de bicicleta duas vezes por semana. E vim na frente para explicar o caminho ao Walter, caso ele se perca”, brinca Jorge. Atrás, 5.500 ciclistas percorreram o circuito, como Daniela Zurita, Márcio Canuto e Soninha. Kassab e Serra não foram.

Os “atletas” ganharam uma Caloi de cerca de R$ 700. Cortesia do patrocinador Bradesco Seguros e Previdência, que viu sua marca dominar o cenário. A corrida não era uma disputa. Concorrido mesmo foi conseguir credencial para o evento. O sorteio aconteceu no réveillon, meia noite. E cem mil pessoas foram para internet tentar um passaporte.