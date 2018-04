Sobre cultura

Memorial, o retorno

Roberto Freire, do MinC, gostou de saber por meio de Irineu Ferraz, do Memorial da América Latina, que a Sabesp está interessada em ajudar na reforma da instituição, via Lei Rouanet. A meta é arrecadar R$ 1,9 milhão para trocar as poltronas do auditório Simon Bolívar.

De graça

O governo Alckmin vai distribuir, durante o aniversário de SP, exemplares de “passaportes dos museus”. Com isso, será possível entrar de graça em qualquer museu do Estado.

Certificado de qualidade

Pesquisa encomendada pela SpCine à SPTuris mostra que o circuito de salas de cinema – inaugurado em março – tem 97% de aprovação no quesito estrutura da sala, 98% em projeção e 85% na programação. No total Foram entrevistadas 1.103 pessoas, entre frequentadores e moradores dos arredores do complexo.