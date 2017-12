Sobre artistas e sobre reis

O polêmico episódio de Cláudio Botelho – que perdeu no sábado a autorização para usar músicas de Chico Buarque em seu espetáculo, após entrar em conflito com a plateia – causou consternação no meio artístico, principalmente por sua afirmação, em áudio vazado, de que “artista no palco é um rei”.

Lázaro Ramos, por exemplo, disse no Twitter: “Continuamos aqui. No palco e na vida. Não com um título como o de rei, mas sim tentando formar consciências”.

Artistas 2

Já o Facebook de Soraya Ravenle – com quem o diretor dialogou – ficou lotado de mensagens de apoio. Entre eles “Soraya me representa”