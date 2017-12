Sobre a realidade

Não foi a respeito do efeito das mídias sociais na política – sua especialidade – que o espanhol Manuel Castells falou ontem no Instituto Fernando Henrique Cardoso. E, sim, sobre a crise na Europa.

De maneira clara e objetiva, o habitualmente hermético sociólogo expôs as entranhas da influência e complacência política na Espanha sobre os meios financeiros. E discorreu a respeito da forte germanização da Europa, atacando fórmulas impostas pela Alemanha ao continente – como a da austeridade fiscal. “Essa austeridade ampliou a gravidade da situação dos países fragilizados”, afirmou.

Realidade 2

Ouvindo atentamente, cerca de 100 pessoas no auditório do iFHC. Apresentado por FHC, seu amigo há 47 anos, Manolo, segundo o ex-presidente, foi a primeira pessoa a entender os movimentos sociais aplicados à política do mundo contemporâneo. Assim como a sociedade em rede.