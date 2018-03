Interessados nos aeroportos regionais aguardam, com ansiedade, regras que serão colocadas em audiência pública no dia 31. Estão preocupados com os subsídios anunciados por Dilma para passagens.

Acham que esse tipo de incentivo não funciona – a não ser para criar insegurança e atrair empresas aventureiras, como já aconteceu no passado da aviação brasileira.

A ideia da presidente, segundo fonte credenciada do setor, limita o projeto a um… “voo de galinha”.