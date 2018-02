Sobe e desce

Seu Cardoso está fazendo falta na Ouvidoria da Polícia de São Paulo. Conhecido por todos, na casa, apenas pelo sobrenome, o ascensorista aposentou-se há quase um ano e até agora não foi substituído no antigo elevador – que ainda funciona com base no sistema de alavanca.

Desce 2

E esse não é o maior problema do ouvidor Julio Cesar Fernandes Neves. Há vazamentos no edifício e até os banheiros correm o risco de ser interditados, o que poderia levar à suspensão dos trabalhos no local.