BC e Guido Mantega de olho na inflação, e o Ministério do Desenvolvimento entrando em… depressão. O dólar abaixo de R$ 2 acendeu preocupação com a balança comercial do País – que já registra déficit neste início de ano.

Até anteontem, as exportações somavam US$ 9,493 bilhões e as importações, US$ 12,194 bilhões – saldo negativo de US$ 2,701 bilhões.