Se preparando para os dez jogos de futebol da Olimpíada que SP irá sediar, o governo Alckmin não quer pagar mico.

Entre as ações que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos anuncia hoje, está uma para turistas que aterrissarem em Guarulhos com intenção de ir direto à Arena Corinthians. Eles terão linha de ônibus especial, com direito a ar-condicionado, poltronas reclináveis e wi-fi.

Sob rodas 2

Já para aqueles que estiverem em SP haverá trens na Estação da Luz direto para o Itaquerão. Sem parada.