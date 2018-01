Yunes, olhos e ouvidos de Temer no PMDB paulistano

Prova de que as eleições para a Prefeitura estão no radar de Michel Temer foi a escolha de José Yunes – seu amigo de 30 anos e conselheiro pessoal – para tocar o PMDB municipal até, pelo menos, o fim da disputa eleitoral.

O nome de Yunes será apresentado nesta segunda-feira, com pompa e circunstância, com a nova executiva do partido. Substitui o interino Jorge Caruso, que assumiu quando Gabriel Chalita foi embora para o PDT.

Está acertado também que outro advogado, José Roberto Pimentel – este, amigo de longa data de Marcio Toledo, marido de Marta – entra na tesouraria da legenda em São Paulo.