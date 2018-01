Para marcar o centenário do avô Alcides Procópio, precursor do tênis brasileiro, em 2016, George Procópio repaginou o espaço de tênis do Jockey Club de SP. E, estreando as atividades, Fernando Meligeni e Vanessa Menga vão dar aula para convidados no domingo.

